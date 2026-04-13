Taranto morì per malattia da esposizione all' amianto | un milione di euro agli eredi

Un lavoratore dell'indotto di un’industria a Taranto è deceduto a causa di una malattia riconducibile all’esposizione all’amianto. Il ministero della Difesa ha deciso di versare un risarcimento di un milione di euro ai suoi eredi. La somma rappresenta il riconoscimento di un danno subito in relazione a condizioni di lavoro che hanno portato alla morte. La vicenda riguarda un caso di esposizione a sostanze cancerogene durante l’attività lavorativa.

Maxi risarcimento dal ministero della Difesa agli eredi di un lavoratore dell'indotto dell'Arsenale della Marina Militare di Taranto, deceduto dopo un tumore ai polmoni legato all'esposizione ad amianto e ad altre sostanze nocive. Il Tribunale di Lecce ha condannato il dicastero al pagamento di circa 800mila euro in favore del coniuge e dei figli, riconoscendo la responsabilità per la mancata tutela della salute del lavoratore. La decisione si aggiunge a quella già emessa nel novembre 2023 dal Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del lavoro, che aveva disposto un risarcimento di circa 200mila euro per le sofferenze patite dal lavoratore durante la malattia, portando così il totale complessivo a circa un milione di euro.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Taranto, morì per malattia da esposizione all'amianto: un milione di euro agli eredi Amianto all’Arsenale di Taranto, risarcimento da un milione agli eredi di un lavoratoreTarantini Time QuotidianoUn risarcimento complessivo di circa un milione di euro è stato riconosciuto agli eredi di un lavoratore dell’indotto... Morì per l’esposizione all’amianto: un milione di risarcimento alla famigliaGenova, 20 gennaio 2026 – Un risarcimento di circa un milione di euro alla famiglia di un vigile del fuoco di La Spezia, morto per l’esposizione...