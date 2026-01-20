monza pareggio prezioso ora testa alla wse cup

Il Monza ottiene un pareggio importante contro il Circolo Pattinatori Grosseto, interrompendo una serie negativa di risultati in casa. Il match termina con un punteggio di 3-3, offrendo un risultato positivo in vista delle prossime sfide. Ora i biancoblù si preparano per la Wse Cup, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione e affrontare le sfide future con rinnovata determinazione.

L’emorragia casalinga di punti finalmente si arresta. A tamponarla è il pareggio per 3-3 con il Circolo Pattinatori Grosseto, avversario spesso capace di procurare dei dispiaceri all’ Hockey Roller Club Monza. Che, nelle tre precedenti partite giocate al PalaSomaschini, era stato battuto da Trissino, Viareggio e Amatori Lodi. La squadra maremmana, pure questa volta, ha provato a sabotare i pattini biancorossazzurri. I padroni di casa per tre volte sono stati obbligati alla rincorsa: le prime due reti portano la firma di Pablo Saavedra, uno che quando incrocia il quintetto monzese un paio di centri come minimo li mette a segno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

