Ponti strade ferrovie Con Evolutio 120 anni di grandi opere in esposizione a Milano
Domani apre a Milano la mostra “Evolutio” al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci. L’esposizione ripercorre 120 anni di grandi lavori su ponti, strade e ferrovie, con centinaia di pezzi e fotografie che raccontano l’evoluzione delle infrastrutture italiane. La mostra rimarrà aperta fino al 7 aprile 2026.
Apre domani a Milano presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, e fino al 7 aprile 2026, “Evolutio”, la mostra organizzata da Webuild, con il patrocinio di Assolombarda, per promuovere il ruolo delle infrastrutture come motore di sviluppo economico, sociale e industriale. Le grandi opere e i grandi eventi non godono più del favore generalizzato che avevano un tempo, eppure negli anni 30 persino gli Stati Uniti del New Deal di Franklin Delano Roosevelt e l’U dei piani quinquennali di Iosif Stalin convergevano sulla necessità delle grandi opere per migliorare le condizioni di tutta la popolazione, alimentando un intero sistema economico produttivo e finanziario. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
