Borgonovo sopralluogo della minoranza al cantiere del nuovo asilo nido

La minoranza di Borgonovo ha fatto un sopralluogo al cantiere del nuovo asilo nido. I consiglieri hanno deciso di controllare di persona dopo aver ricevuto segnalazioni da alcuni cittadini che parlavano di possibili problemi. Sono entrati nel cantiere per vedere se ci sono effettivamente questioni da risolvere e per capire come procedono i lavori.

«A fronte delle allarmate segnalazioni di diversi cittadini su possibili problematiche sul cantiere del nuovo asilo di Borgonovo, ci siamo subito attivati per chiedere, nel nostro ruolo di consiglieri comunali, un sopralluogo per verificare lo stato delle cose. Ci fa piacere che, a seguito del

