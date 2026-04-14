Montecarlo Medvedev esplode contro Berrettini | multa da 6.000 euro

Durante i sedicesimi di finale del Masters 1000 di Montecarlo, il giocatore ha avuto un episodio di nervosismo che ha portato a colpire più volte la propria racchetta contro il terreno in terra battuta. L'episodio ha attirato l’attenzione durante la partita, portando poi a una sanzione economica di 6.000 euro. La partita si è svolta tra due giocatori e si è conclusa con la vittoria del tennista avversario.

Durante i sedicesimi di finale del Masters 1000 di Montecarlo, Daniil Medvedev ha causato tensioni sul campo dopo aver colpito ripetutamente la propria racchetta contro il terreno in terra battuta. Il gesto, avvenuto mentre il tennista russo era in svantaggio contro Matteo Berrettini, ha comportato una sanzione pecuniaria di 6.000 euro per l’atleta numero 10 del ranking mondiale. Il cortile di Montecarlo e lo scontro con il regolamento. La tensione è esplosa nel Principato quando il punteggio vedeva il russo in difficoltà, con un set perso per 0-6 e un secondo parziale di 0-2 nei confronti del giocatore romano. In quel momento di pressione, Medvedev ha scagliato il proprio attrezzo al suolo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montecarlo, Medvedev esplode contro Berrettini: multa da 6.000 euro Atp Montecarlo, Berrettini non sbaglia nulla: pallonetto da applausi a MedvedevPartita praticamente perfetta giocata da Matteo Berrettini nel secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo: l'azzurro rifila un doppio 6-0 al... ATP Montecarlo, Berrettini travolge Medvedev: doppio “bagel” e partita da recordImpresa clamorosa diMatteo BerrettinialMasters 1000 di Montecarlo, che firma una delle vittorie più incredibili della sua carriera travolgendoDaniil...