ATP Montecarlo Berrettini travolge Medvedev | doppio bagel e partita da record

Durante l’ATP di Montecarlo, l’italiano ha ottenuto una vittoria netta contro il russo, chiudendo il match in meno di un’ora. Ha vinto entrambi i set con due game consecutivi, senza concedere punti. La partita ha stabilito un record per la rapidità e la differenza di punteggio tra i due giocatori. Questa prestazione ha segnato un risultato significativo nel torneo.

Impresa clamorosa diMatteo BerrettinialMasters 1000 di Montecarlo, che firma una delle vittorie più incredibili della sua carriera travolgendoDaniil Medvedev con un netto 6-0, 6-0. Un doppio “bagel” rarissimo a questi livelli, soprattutto contro un avversario del calibro del russo Medvedev, apparso però irriconoscibile per tutta la durata del match. L’azzurro, invece, ha giocato una partita praticamente perfetta, dominando in ogni fondamentalePrestazione perfetta dell’azzurro, che domina il russo in meno di un’ora: match senza storia e lasciando appena le briciole all’avversario. Dopo un avvio equilibrato solo nel primo game, Berrettini ha preso il controllo totale dell’incontro, infilando una serie impressionante di giochi consecutivi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - ATP Montecarlo, Berrettini travolge Medvedev: doppio “bagel” e partita da record Clamoroso a Montecarlo: Berrettini distrugge Medvedev e gli rifila un doppio bagelChe Medvedev non sia un amante della terra rossa è una cosa risaputa, ma alzi la mano chi si aspettava una partita simile al secondo turno del primo... DOPPIO BAGEL! Matteo Berrettini umilia un iracondo Medvedev e torna agli ottavi a Montecarlo!Matteo Berrettini è ancora agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo e lo fa senza aver perso ancora un game. Temi più discussi: Tennis: a Montecarlo Sinner parte forte, ma 'l'obiettivo è Parigi'; ATP Montecarlo, il programma di lunedì 6 aprile: esordio per Cobolli; TBA - Matteo Berrettini Video correlati: Live Tennis Aggiornamenti; ATP Montecarlo, Berrettini avanza: ora c'è Medvedev. Darderi subito eliminato. Diretta Atp Montecarlo 2026 | Cobolli Blockx streaming video tv: Berrettini show contro Medvedev! (8 aprile)Diretta Atp Montecarlo 2026 streaming video tv: esordio per Lorenzo Musetti contro Valentin Vacherot, Flavio Cobolli sfida Alexander Blockx. ilsussidiario.net Berrettini-Medvedev senza storia: all’Atp Montecarlo 2026 Matteo vola agli ottavi in meno di un’oraUn ottimo Matteo Berrettini approda agli ottavi di finale nell'Atp Montecarlo 2026, terzo '1000' stagionale, dotato di un montepremi di 6.309.095 euro, che si ... lapresse.it UNA LEZIONE DI TENNIS. UNA DICHIARAZIONE AL MONDO. Oggi a Montecarlo abbiamo visto qualcosa di incredibile. Matteo Berrettini ha demolito Daniil Medvedev con un clamoroso 6-0 6-0. Non un game concesso. Non un attimo di respiro. Un dominio - facebook.com facebook INCREDIBILE A MONTECARLO: DOPPIO 6-0 DI BERRETTINI A MEDVEDEV Giornata disastrosa del russo a cospetto di un ottimo Matteo, che resta concentrato sul match e chiude con un clamoroso doppio bagel x.com