Atp Montecarlo Berrettini non sbaglia nulla | pallonetto da applausi a Medvedev

Nel secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo, Matteo Berrettini ha vinto con un punteggio di 6-0, 6-0 contro Daniil Medvedev. L'azzurro ha mostrato un gioco senza errori, incluso un pallonetto particolarmente apprezzato durante il match. Medvedev ha subito questa sconfitta netta e senza possibilità di replica. La partita si è conclusa con una vittoria chiara per Berrettini.

Partita praticamente perfetta giocata da Matteo Berrettini nel secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo: l'azzurro rifila un doppio 6-0 al malcapitato Daniil Medvedev, che subisce anche un pallonetto chirurgico dal tennista romano. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Atp Montecarlo, Berrettini non sbaglia nulla: pallonetto da applausi a Medvedev ATP Montecarlo, Berrettini travolge Medvedev: doppio “bagel” e partita da recordImpresa clamorosa diMatteo BerrettinialMasters 1000 di Montecarlo, che firma una delle vittorie più incredibili della sua carriera travolgendoDaniil... Atp Montecarlo, Berrettini avanza: ora c'è Medvedev. Darderi subito eliminatoÈ durata appena 23 minuti e 4 game la partita vinta da Matteo Berrettini al Masters 1000 di Montecarlo. Temi più discussi: Tennis ATP · Montecarlo Masters 2026: programma, orari, dove vedere le partite in diretta tv e streaming; Atp Montecarlo, tabellone e partecipanti: il calendario delle gare; Montecarlo 2026, i risultati degli italiani in campo oggi; RECAP! Monte Carlo, Day 2: Cobolli avanti soffrendo, fuori Arnaldi. ATP Montecarlo: Berrettini agli ottavi senza perdere game! Travolto un Medvedev da incuboHa dell’irreale quanto successo nel Principato. Un super Matteo Berrettini ‘scherza’ un confuso Daniil Medvedev e vince in cinquanta minuti ... ubitennis.com Berrettini-Medvedev senza storia: all’Atp Montecarlo 2026 Matteo vola agli ottavi in meno di un’oraUn ottimo Matteo Berrettini approda agli ottavi di finale nell'Atp Montecarlo 2026, terzo '1000' stagionale, dotato di un montepremi di 6.309.095 euro, che si ... lapresse.it Un super Matteo Berrettini ha annientato sulla terra rossa monegasca, con un doppio 6-0 il russo Daniil Medvedev, nella gara dei 16esimi di finale del torneo Masters 1000 Atp di Montecarlo. Il tennista azzurro non ha concesso nemmeno un game al russo ch - facebook.com facebook ATP Montecarlo: ma perché Sinner non gioca in doppio oggi x.com