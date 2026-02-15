Tirreno-Adriatico 2026 | Camerino protagonista con presentazione tappa e giovani promesse del ciclismo italiano

Camerino entra nel cuore della Tirreno-Adriatico 2026, quando la presentazione della tappa ha messo in luce le giovani promesse del ciclismo italiano, Pellizzari e Ciabocco, che hanno fatto emozionare il pubblico presente nel borgo marchigiano.

Camerino nel Cuore della Tirreno-Adriatico: Pellizzari e Ciabocco Portano il Ciclo nel Borgo Marchigiano. Camerino si prepara ad accogliere un momento chiave della Tirreno-Adriatico 2026. Sabato 21 febbraio, l’auditorium Benedetto XIII ospiterà la presentazione della sesta tappa della corsa, con un sui giovani talenti del ciclismo italiano, Giulio Pellizzari ed Eleonora Ciabocco. L’evento mira a rilanciare l’immagine del territorio marchigiano, segnato da recenti difficoltà, e a celebrare lo sport come motore di rinascita. Una Tappa Cruciale e un Territorio che Rinasce. La scelta di Camerino come sede per la presentazione della sesta tappa non è casuale.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Tirreno-Adriatico 2026 segna il ritorno di Cortona sulla scena ciclistica internazionale, dopo 40 anni.

La Tirreno-Adriatico 2026 prenderà il via il 9 marzo da Lido di Camaiore, concludendosi il 15 marzo a San Benedetto del Tronto.

