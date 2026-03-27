Donald Trump sarà il primo presidente della storia a firmare il dollaro americano

L’amministrazione Trump ha annunciato che il presidente firmerà tutte le nuove banconote in circolazione, a partire da quelle stampate da giugno. Questa decisione rappresenta un’innovazione mai vista prima nella storia del dollaro americano, che vedrà la firma del presidente su ogni banconota emessa. La misura coinvolge tutte le nuove emissioni di banconote, senza modificare le serie già in circolazione.

In arrivo, l’ultima mossa ad effetto dell’amministrazione Trump: il Dipartimento del Tesoro ha annunciato che sarà sua la firma su tutte le nuove banconote americane, stampate da giugno in poi. Una novità assoluta per un presidente in carica dal momento che, sin dal 1861, la tradizione voleva che le uniche firme stampate sulla cartamoneta americana fossero quelle del Segretario del Tesoro e del Tesoriere. La firma di Trump comparirà quindi accanto a quella del Segretario del Tesoro, Scott Bessent, che ha definito la novità «una mossa senza precedenti». Il 250° anniversario degli Stati Uniti e le banconote celebrative. Ricorre quest’anno il 250° anniversario della dichiarazione formale con cui le 13 colonie americane originarie, in seguito diventate stati, proclamarono la loro indipendenza dalla Gran Bretagna. 🔗 Leggi su Open.online

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