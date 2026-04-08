In diversi ambienti politici si stanno moltiplicando le richieste di attivare il 25esimo emendamento per rimuovere il presidente in carica, soprattutto dopo un messaggio sui social in cui ha minacciato di distruggere un'intera civiltà. La questione ha suscitato preoccupazioni anche tra alcuni sostenitori del leader, portando alla ribalta discussioni sulla sua stabilità mentale. La situazione si inserisce in un clima di crescente tensione politica e sociale negli Stati Uniti.

I rumors sull’inadeguatezza di «The Donald», però, non si sono fermati. Anzi. Ai tanti democratici, se ne contano 85, che già invocavano l’utilizzo del 25esimo emendamento (che consente al vicepresidente e alla maggioranza del gabinetto di dichiarare un presidente inabile a governare) ora si sono aggiunti numerosi ex fedelissimi dello stesso Trump. Tra gli altri, l’ex deputata repubblicana Marjorie Taylor Greene ha twittato: «25esimo emendamento! Non possiamo annientare un’intera civiltà». Concorda Alex Jones, fondatore del portale di estrema destra Infowars, che in radio ha domandato: «Come possiamo fargli saltare il culo con il 25esimo emendamento?». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «Donald Trump è pazzo, bisogna mandarlo via»: tanti democratici (ma non solo) invocano il 25esimo emendamento per fermare il Presidente americano

Leggi anche: Protetto: Il tabù è rotto: ora anche i conservatori invocano il 25esimo emendamento contro Trump

I democratici USA invocano il 25° emendamento per rimozione TrumpTra i democratici c’è chi solleva la questione dell’insanità mentale del presidente Donald Trump, che dovrebbe essere sollevato dall’incarico.

Giornalista chiede a Mamdani se pensa che Trump sia un fascista. Il presidente: «Digli di sì”

Temi più discussi: C’è o ci fa, da Caligola a Trump cos’è e come funziona la teoria del leader pazzo; Ma Trump è pazzo come i peggiori dittatori? Cosa ci dicono gli atteggiamenti del presidente; Ha perso la testa: l'onda social contro Trump che minaccia di annientare l'Iran; Trump, Bersani sul governo: Si sono messi in coda a un pazzo criminale e ora non sanno che pesci pigliare.

Le dichiarazioni di Trump e la Teoria del pazzo: che cosa è e come funzionaLe ultime affermazioni del presidente Usa fanno tornare in auge la strategia antica basata sull’idea di far credere agli avversari che un leader sia disposto a tutto per intimorire gli avversari ... tpi.it

Ex capo Aiea, 'fermate il pazzo Trump, vuole dare fuoco al Medio Oriente'(ANSA-AFP) - IL CAIRO, 05 APR - Il premio Nobel per la pace ed ex direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Mohamed El-Baradei, ha chiesto alla comunità internaziona ... gazzettadiparma.it

Quando leader squilibrati invocano la catastrofe divina come strumento politico, non sono solo i loro nemici a esserne travolti. Se non verranno fermati, saremo tutti vittime di questi due psicopatici. Ecco il messaggio di Pasqua di Donald Trump al mondo: “Mart - facebook.com facebook

Il termine "taco" per Donald Trump ci torna utile anche oggi. x.com