Monsantissima show Spettacolo e solidarietà

Sabato sera andrà in scena uno spettacolo di varietà dedicato ai programmi televisivi più iconici, con l’obiettivo di raccogliere fondi per iniziative di solidarietà. L’evento, intitolato “Monsantissima show”, presenterà numerosi artisti e numeri di intrattenimento in un’atmosfera di festa. La trasmissione sarà trasmessa in diretta su diversi canali e piattaforme online, coinvolgendo un ampio pubblico in tutta Italia.

Sarà uno spettacolo di varietà che rende omaggio ai programmi che hanno scritto pagine indimenticabili della storia della televisione. In scena il super show dal titolo ‘Monsantissima The best of’, in programma domani alle 21 nella sala maggiore del Teatro Politeama di Poggibonsi. Sul palcoscenico gli attori della locale Compagnia di Monsanto, ovvero Paolo Lazzerini, Francesco Fontani, Irene Gonnelli, Laura Lazzerini, Stefano Secci, Ilenia Messini, Sara Gonnelli, Elisabetta Messini, Stefania Brogioni, Alfredo Jacopozzi, Cristina e Sofia. Alla chitarra Eugenio G. Arena. Presenta Carolina Sardelli. L’evento, organizzato dal Lions Club San...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Monsantissima show. Spettacolo e solidarietà Mi separo 2: spettacolo teatrale all’insegna della solidarietàDomenica 22 febbraio, alle ore 18, si terrà al teatro Massimo di Pescara lo spettacolo teatrale comico “Mi separo 2”. Nida Onlus Campania al Teatro Acacia solidarietà, spettacolo e desideri realizzatiUn intervento sentito, accolto da un lungo applauso, che ha dato il tono a un evento capace di unire spettacolo e solidarietà in un unico respiro...