Mi separo 2 | spettacolo teatrale all’insegna della solidarietà

Domenica 22 febbraio alle 18, al teatro Massimo di Pescara, si svolge lo spettacolo comico “Mi separo 2”. L’evento nasce per raccogliere fondi a favore delle famiglie colpite dalla crisi economica, coinvolgendo attori locali e una serata di risate e solidarietà.

Domenica 22 febbraio, alle ore 18, si terrà al teatro Massimo di Pescara lo spettacolo teatrale comico “Mi separo 2”. Dopo il grande successo dello scorso anno con “Mi separo”, arriva una nuova serata all’insegna del divertimento e della solidarietà, con la compagnia “La piccola ribalta” insieme all’associazione Pronto sorriso, perché “Ridere è una cosa seria”. Regia e interpretazione di Franco Spadaro, attore regista e produttore. La serata è destinata a raccogliere fondi per sostenere le attività dell’associazione Pronto sorriso, per poter portare sorrisi, allegria colore e leggerezza nei reparti di pediatria e trapianti del midollo osseo dell'ospedale civile di Pescara, nella casa di riposo dell’istituto Don Orione, riuscendo così a moltiplicare i sorrisi e la gioia dei bambini e delle persone che vivono un momento di difficoltà.🔗 Leggi su Ilpescara.it

