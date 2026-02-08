Nida Onlus Campania al Teatro Acacia solidarietà spettacolo e desideri realizzati

La serata al Teatro Acacia del Vomero si è riempita di emozioni e partecipazione. La Nida Onlus Campania ha concluso con successo il progetto «Nida For You», trasformando il teatro in uno spazio di incontro tra arte e solidarietà. La gente ha riempito il teatro, condividendo desideri e vissuti, in un momento di vera condivisione.

Un intervento sentito, accolto da un lungo applauso, che ha dato il tono a un evento capace di unire spettacolo e solidarietà in un unico respiro collettivo. «Questa serata - ha sottolineato Migliaccio - è il risultato di un cammino condiviso, fatto di fiducia, presenza e attenzione verso i più fragili». La serata ha suggellato un progetto che, permetterà di realizzare 18 desideri di bambini e ragazzi in situazione di fragilità, grazie alla collaborazione con l'Associazione D'altronde, scelta per il suo lavoro discreto e costante sul territorio. Un'azione concreta, lontana da ogni retorica, fondata sull'incontro diretto con le famiglie e sulla centralità dei sogni di ciascun bambino.

