Monopattini a Verona gli studenti vanno a lezione di sicurezza | Rispetto delle regole e mobilità consapevole
A Verona gli studenti stanno partecipando a iniziative di formazione sulla sicurezza dei monopattini elettrici. La crescita dell’uso di questi mezzi nelle città italiane ha portato a programmi dedicati al rispetto delle regole e alla mobilità più responsabile. Le autorità locali promuovono incontri e corsi per sensibilizzare i giovani sull’importanza di comportamenti corretti durante l’utilizzo di monopattini e per prevenire incidenti.
La diffusione dei monopattini elettrici nelle città italiane corre veloce, ma a crescere deve essere anche la consapevolezza di chi li utilizza. È da questa esigenza che nasce “MonopattinON - Metti in moto la tua sicurezza!”, il progetto promosso da Fondazione Unipolis insieme a Dott, che dopo.🔗 Leggi su Veronasera.it
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