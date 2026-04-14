Monopattini a Verona gli studenti vanno a lezione di sicurezza | Rispetto delle regole e mobilità consapevole

A Verona gli studenti stanno partecipando a iniziative di formazione sulla sicurezza dei monopattini elettrici. La crescita dell’uso di questi mezzi nelle città italiane ha portato a programmi dedicati al rispetto delle regole e alla mobilità più responsabile. Le autorità locali promuovono incontri e corsi per sensibilizzare i giovani sull’importanza di comportamenti corretti durante l’utilizzo di monopattini e per prevenire incidenti.