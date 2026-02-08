Arezzo scuola Cesalpino | studenti a lezione di sicurezza online per un web più consapevole e responsabile
Questa mattina gli studenti della scuola Cesalpino di Arezzo hanno partecipato a una lezione speciale sulla sicurezza online. L’obiettivo è insegnare ai ragazzi come navigare in internet in modo più responsabile, evitando rischi e truffe. Gli insegnanti hanno spiegato i pericoli più comuni e dato consigli pratici per proteggere i propri dati. La scuola vuole che i giovani siano più consapevoli quando usano il web, soprattutto ora che la rete fa parte della vita di tutti i giorni.
L’I.C. Cesalpino di Arezzo si prepara ad affrontare una sfida cruciale del nostro tempo: navigare nel mare magnum di internet con consapevolezza e sicurezza. In una data simbolica come il Cyber Internet Day, celebrato il 10 febbraio in oltre cento nazioni, la scuola ha deciso di anticipare i tempi, ospitando un incontro formativo per i suoi studenti, un’iniziativa resa possibile grazie al contributo di Lions Club Arezzo Host, Arezzo Mecenate e Arezzo Chimera. L’appuntamento, fissato per domenica 8 febbraio, vedrà coinvolti oltre 140 ragazzi delle classi terze, dalla C alla G, nell’aula magna di piazza Fanfani.🔗 Leggi su Ameve.eu
