Arezzo scuola Cesalpino | studenti a lezione di sicurezza online per un web più consapevole e responsabile

Questa mattina gli studenti della scuola Cesalpino di Arezzo hanno partecipato a una lezione speciale sulla sicurezza online. L’obiettivo è insegnare ai ragazzi come navigare in internet in modo più responsabile, evitando rischi e truffe. Gli insegnanti hanno spiegato i pericoli più comuni e dato consigli pratici per proteggere i propri dati. La scuola vuole che i giovani siano più consapevoli quando usano il web, soprattutto ora che la rete fa parte della vita di tutti i giorni.

