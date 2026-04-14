A Monfalcone, il 26 aprile alle 19, si terrà la cerimonia di ordinazione diaconale del seminarista Cristiano Brumat nella chiesa di San Giuseppe. La funzione si svolgerà in un momento dedicato alla consacrazione religiosa e vedrà la partecipazione di membri della comunità locale e rappresentanti della chiesa. La cerimonia segna un passaggio importante nel percorso di formazione del giovane religioso.

Il prossimo 26 aprile, alle ore 19, la chiesa di San Giuseppe a Monfalcone ospiterà la cerimonia di ordinazione diaconale del seminarista Cristiano Brumat. L’Amministratore Apostolico, mons. Carlo Roberto Maria Redaelli, presiederà il rito che segnerà un passaggio fondamentale nel percorso del giovane nato nel 1998. Dalle radici goriziane al servizio pastorale locale. Il cammino vocazionale di Cristiano Brumat affonda le sue basi nella parrocchia di San Rocco a Gorizia, il luogo in cui è maturata la sua chiamata. Attualmente, il seminarista è impegnato attivamente all’interno dell’Unità Pastorale che coordina le realtà di San Giuseppe a Monfalcone e quelle dei santi Pietro e Paolo di Staranzano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monfalcone si prepara: il nuovo diacono Cristiano Brumat al servizio

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Elisa si prepara a tornare live nei Palasport: eccola a Monfalcone tra skate e sala prove. La video-intervista di Amica.it(askanews) – Grintosa e sorridente, Elisa si prepara a tornare sul palco con una serie di date nei Palasport e lo fa a modo suo.