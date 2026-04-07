Elisa si prepara a tornare live nei Palasport | eccola a Monfalcone tra skate e sala prove La video-intervista di Amicait

Elisa si trova a Monfalcone, tra skate e sala prove, mentre si prepara a tornare dal vivo nei Palasport. La cantante è stata intercettata durante una video-intervista pubblicata da Amica.it, in cui ha mostrato il suo entusiasmo e il suo stile deciso. La sua presenza in questa fase di preparazione ha attirato l’attenzione di fan e addetti ai lavori, in attesa delle prossime date di concerti.

(askanews) – Grintosa e sorridente, Elisa si prepara a tornare sul palco con una serie di date nei Palasport e lo fa a modo suo. In studio a Monfalcone, tra una prova e l’altra si diletta con la sua passione e vola con lo skate su una pista fatta ad hoc, e così prende forma il prossimo capitolo di questo viaggio: un live che promette di essere ancora più vicino ai fan, anche grazie a una scaletta in parte costruita insieme a loro attraverso i social e non solo. «È nato dai concerti con i fan club, dove suoniamo B side, e la gente ci chiedeva cose che non ci saremmo aspettati, ci siamo gasate e abbiamo capito che non avevamo capito nulla». E mentre la sua voce torna a emozionare con brani come Se piovesse il tuo nome, Elisa guarda avanti: il 2026 sarà anche l’anno di nuova musica, pronta a intrecciarsi con l’energia dei concerti. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Elisa si prepara a tornare live nei Palasport: eccola a Monfalcone tra skate e sala prove. La video-intervista di Amica.it

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