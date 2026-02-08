Il servizio del diacono sacerdote tra la gente e nei luoghi di lavoro

Negli ultimi tempi, nelle parrocchie di Piacenza, sempre più spesso si vede un diacono prendere il posto del sacerdote. Durante le messe, le benedizioni o i rosari, questa figura, ancora poco nota, assume un ruolo centrale. La gente si abitua a vederlo tra la gente, nei luoghi di lavoro, portando avanti il suo servizio senza fare troppo clamore.

«Oggi non viene il prete, ma un diacono». Negli ultimi tempi nelle parrocchie piacentine, per una messa, una benedizione o un rosario, sta diventando sempre più cruciale e centrale la presenza di questa figura poco conosciuta. Matteo Billi, 53 anni, originario di Collecchio (Parma), residente a.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Il servizio del diacono, sacerdote tra la gente e nei luoghi di lavoroMatteo Billi, giornalista e insegnante di religione, a dicembre è diventato diacono a 53 anni: «Le persone che fanno più domande e pongono questioni sono proprio quelle che frequentano meno la Chiesa» ... ilpiacenza.it

È morto Benito Zinani . Una vita da diacono al servizio degli ultimi e delle mense CaritasSi è spento a 91 anni, la sua prima comunità fu la parrocchia di San Nicolò. Poi l’impegno si estese al santuario della Ghiara, in aiuto dei Servi di Maria. Domani mattina l’ultimo saluto alla chiesa ... ilrestodelcarlino.it

