Dal 12 al 17 aprile si svolgeranno a Tashkent, in Uzbekistan, i Mondiali di taekwondo. Tra i partecipanti ci sarà anche un giovane atleta proveniente da Monreale, che gareggerà il 17 aprile. La competizione attirerà l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, con atleti provenienti da diverse nazioni che si sfideranno nelle diverse categorie di peso.

Monreale – Il conto alla rovescia è ufficialmente partito. Dal 12 al 17 aprile, gli occhi della nostra comunità saranno puntati su Tashkent, in Uzbekistan, dove il giovane Antonino Cirivello salirà sul tatami più prestigioso del mondo. Antonino, fiore all’occhiello dello sport locale, è stato convocato dopo aver vinto il Campionato Italiano nella categoria Junior per i Campionati Mondiali di Taekwondo, categoria Junior – 51 kg. La convocazione non arriva per caso. È il frutto di anni di allenamenti estenuanti, dedizione e una bacheca che già vanta successi importanti. Antonino porterà con sé in Uzbekistan non solo i colori della nazionale, ma anche l’affetto e il sostegno della sua città e della sua palestra.🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Mondiali di taekwondo a Tashkent, c’è anche il monrealese Cirivello: gareggia il 17 aprile

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