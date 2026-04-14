Mondiali di marcia | l’Italia trionfa con 8 medaglie e Fortunato oro

Durante i Mondiali di marcia, l’Italia ha conquistato complessivamente otto medaglie, tra cui un oro. La competizione si è svolta con partecipanti provenienti da diverse nazioni, e i risultati italiani sono stati ufficialmente confermati dagli organizzatori. La squadra italiana si è distinta per le performance collettive, portando a casa medaglie in varie categorie di gara. L’atleta che ha ottenuto la medaglia d’oro ha completato la prova con un tempo record.

L’Italia ha segnato un passo decisivo nel mondiale della marcia, accumulando otto medaglie durante i Mondiali a squadre. Il successo azzurro emerge con forza grazie a una combinazione di resistenza fisica e capacità tattica, consolidando il prestigio della scuola nazionale in un periodo di cambiamenti regolamentari imposti dal World Athletics per la categoria senior. La consacrazione di Fortunato e l’efficacia nella mezza maratona. Il punto più alto di questa competizione è stato raggiunto da Fortunato, che a 31 anni ha ottenuto il trionfo nella prova di 21,097 km. La vittoria non è stata solo una questione di resistenza, ma di una gestione magistrale dei ritmi di gara, culminata in un ultimo chilometro di altissimo livello che ha permesso all’atleta italiano di superare avversori del calibro di Bonfim e Yamanishi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mondiali di marcia: l’Italia trionfa con 8 medaglie e Fortunato oro Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali marcia a squadre 2026 in DIRETTA: Fortunato trionfa nella mezza maratona! Pioggia di medaglie per l’Italia Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali marcia a squadre 2026 in DIRETTA: Fortunato trionfa nella mezza maratona, tante medaglie per l’Italia Argomenti più discussi: Fortunato show a Brasilia: l’Italia conquista otto medaglie ai Mondiali di marcia a squadre 2026 • Atletica; Brasilia: Fortunato d'oro, Italia 8 medaglie; Fortunato, che exploit: sua la mezza maratona dei Mondiali a squadre di marcia; L'Italia dà spettacolo ai Mondiali di marcia 2026: 8 podi e trionfo. Un vero trionfo per l'Italia della Marcia a Squadre ai Mondiali di Brasilia. Nella 10 km Juniores maschile, i nostri tre moschettieri Alessio Coppola, Nicolò Vidal e Cristian Cecchetto, conquistano la Medaglia d'Oro Mondiale! Un risultato strepitoso per gli Azzurri - facebook.com facebook Brillano i pugliesi ai Mondiali di marcia a Brasilia. Oro per Fortunato nella 21,097 km, Stano quinto nella maratona e argento a squadre per l’Italia. x.com