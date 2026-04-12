LIVE Atletica Mondiali marcia a squadre 2026 in DIRETTA | Fortunato trionfa nella mezza maratona tante medaglie per l’Italia

Durante i Mondiali di marcia a squadre del 2026, si sono svolte varie gare, con un atleta che ha conquistato la vittoria nella mezza maratona. L’Italia ha ottenuto complessivamente otto medaglie in diverse discipline, confermando il buon andamento della propria squadra nel corso della manifestazione. La giornata è stata segnata anche da aggiornamenti in tempo reale, disponibili attraverso una diretta online, che ha seguito gli eventi più significativi delle competizioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.41 L’Italia chiude questi Mondiali con 8 medaglie totali. La spedizione azzurra è stata grande protagonista in quel di Brasilia vincendo l’oro con Francesco Fortunato nella mezza maratona e con la squadra maschile nella 10 km juniores, cinque medaglie d’argento ed una di bronzo. 19.40 Colombi ha dato tutto in questa gara. Una volta passato il traguardo l’azzurra si è gettata a terra, per poi rialzarsi dopo i soccorsi del proprio staff. 19.39 Nona posizione per Nicole Colombi che chiude in 1:38.00 19.39 Settimo tempo per Shevchuk, ottavo pr Olyanovska. 19.38 Olyanovska ha preso e sorpassato Colombi, che dovrebbe chiudere nona.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali marcia a squadre 2026 in DIRETTA: Fortunato trionfa nella mezza maratona, tante medaglie per l’Italia Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali marcia a squadre 2026 in DIRETTA: Fortunato trionfa nella mezza maratona! Pioggia di medaglie per l’Italia Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali marcia a squadre 2026 in DIRETTA: Fortunato trionfa, piovono medaglie per l’Italia! In corso la mezza maratona femminile