Le azzurre di Andrea Soncin si preparano a disputare una partita importante in Serbia, valida per il terzo turno delle qualificazioni ai Mondiali 2027 in Brasile. La sfida rappresenta un passaggio cruciale nel percorso di qualificazione e si svolge in un contesto internazionale che coinvolge diverse nazioni. La squadra italiana cerca di ottenere un risultato positivo per proseguire il cammino verso la fase finale del torneo mondiale.

Le azzurre di Andrea Soncin si preparano ad affrontare una sfida decisiva per il futuro calcistico internazionale, scendendo in campo in Serbia per il terzo turno delle qualificazioni ai Mondiali 2027 in Brasile. Il match, programmato per le ore 18:15 presso il Grandki Stadion Dubocica, vede la Nazionale italiana impegnata contro la Serbia con l'obiettivo tassativo di conquistare i tre punti per non perdere il contatto con la vetta del girone. Il percorso della squadra nazionale finora è stato c .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mondiali 2027: l’Italia in Serbia gioca la finale per il Brasile

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