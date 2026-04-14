Mondiale 2026 Tiziana Alla della Rai prima telecronista donna alla manifestazione | È un’opportunità pazzesca ma non sono una suffragetta

Dalla Rai annunciano che Tiziana Alla sarà la prima donna a commentare le partite di un Mondiale di calcio. La giornalista ha dichiarato che si tratta di un’opportunità importante e che, oltre a lei, ci sono altre colleghe esperte pronte a seguire la manifestazione. La sua presenza segna una novità nel panorama delle telecronache sportive di questa grande competizione internazionale.

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