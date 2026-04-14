Un dirigente sportivo commenta pubblicamente le qualità di un noto manager italiano, definendolo il migliore nel suo ruolo. Tuttavia, l'intervento include anche una riflessione sulle necessità di modifiche nel mondo del calcio. Le sue dichiarazioni sono state fatte durante un intervento pubblico, suscitando discussioni tra gli addetti ai lavori e gli appassionati. Le parole si inseriscono in un dibattito più ampio sul futuro dello sport e sulla gestione delle squadre.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Parole importanti, tra analisi e provocazioni. Intervenuto a CRC durante la trasmissione “A Pranzo con Chiariello”, Luciano Mondellini, direttore di Calcio e Finanza, ha offerto una lettura ampia sul Napoli, su Aurelio De Laurentiis e sul sistema calcio. Mondellini non ha dubbi: «De Laurentiis è, insieme a Marotta, il miglior manager italiano degli ultimi anni». Un riconoscimento netto, legato anche alla doppia veste del presidente azzurro: «A differenza di Marotta, è anche proprietario del club e questo ne esalta personalità e capacità».🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Mondellini elogia De Laurentiis: “Il migliore manager italiano. Ma il calcio deve cambiare”

Ghoulam su De Laurentiis: “È un imprenditore importantissimo, probabilmente il migliore oggi nel calcio italiano”Nel corso della lunga intervista a Fanpage di Faouzi Ghoulam, il terzino ex Napoli ha raccontato un inedito Aurelio De Laurentiis.

Marotta Inter, il presidente nerazurro eletto Manager Sportivo Italiano dell’anno! Il riconoscimento avanti a Percassi e De Laurentiisdi Redazione Inter News 24Marotta Inter, il presidente nerazurro è stato eletto Manager Sportivo Italiano dell’Annno da StageUp e Ipsos Doxa.