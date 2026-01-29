Marotta Inter il presidente nerazurro eletto Manager Sportivo Italiano dell’anno! Il riconoscimento avanti a Percassi e De Laurentiis

Marotta è stato eletto Manager Sportivo Italiano dell’anno, superando Percassi e De Laurentiis. Il presidente dell’Inter riceve il riconoscimento in un momento di grande attenzione sulla sua gestione. La premiazione arriva da StageUp e Ipsos Doxa, che hanno valutato il suo lavoro nel calcio italiano.

Inter News 24 Marotta Inter, il presidente nerazurro è stato eletto Manager Sportivo Italiano dell’Annno da StageUp e Ipsos Doxa. Il riconoscimento. Beppe Marotta, presidente dell’ Inter, è stato eletto Manager Sportivo Italiano dell’Ann o, secondo i risultati della ricerca Sponsor Value Manager, l’indagine annuale realizzata da StageUp e Ipsos Doxa. Questo riconoscimento è il frutto di un’analisi approfondita che misura la notorietà e l’apprezzamento dei manager sportivi tra il pubblico italiano. Marotta ha totalizzato 316 punti, ottenendo il primo posto dopo aver conquistato il secondo posto nell’edizione precedente. 🔗 Leggi su Internews24.com

