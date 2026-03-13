Nel corso di un'intervista a Fanpage, il terzino ex Napoli Faouzi Ghoulam ha parlato di Aurelio De Laurentiis, definendolo un imprenditore molto importante e affermando che probabilmente sia il migliore nel calcio italiano oggi. Ghoulam ha condiviso un aspetto inedito sulla figura del presidente del club partenopeo, offrendo una nuova prospettiva sulla sua personalità.

Nel corso della lunga intervista a Fanpage di Faouzi Ghoulam, il terzino ex Napoli ha raccontato un inedito Aurelio De Laurentiis. A Napoli sei cambiato molto, è stata la svolta della tua vita e della tua carriera. Ci racconti cosa è successo “dietro le quinte” della trattativa che ti ha portato dal Saint-Etienne al Napoli? Com’è stato il primo approccio con il Presidente De Laurentiis, con il direttore sportivo o con Rafa Benitez? Cosa ti hanno detto per convincerti? “È una storia bella e un po’ complicata. In quel periodo ero in trattativa con la Roma. Avevano iniziato il campionato in modo strepitoso con Rudi Garcia, facendo dieci vittorie su dieci. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ghoulam su De Laurentiis: “È un imprenditore importantissimo, probabilmente il migliore oggi nel calcio italiano”

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