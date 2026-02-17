Viene ricoverata in ospedale per una meningite fulminante morta a Perugia bimba di 5 mesi

Da fanpage.it 17 feb 2026

Una bambina di cinque mesi, colpita da una meningite improvvisa, è deceduta a Perugia dopo aver avuto febbre alta durante la notte. I genitori avevano portato la piccola in ospedale, ma la malattia si è aggravata rapidamente. La diagnosi è stata confermata poco dopo l’arrivo in pronto soccorso.

Morta una bimba di 5 mesi, caso di meningite fulminanteUna bambina di soli cinque mesi è deceduta a Perugia a causa di una meningite improvvisa provocata dal batterio Neisseria meningitidis.

