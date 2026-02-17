Viene ricoverata in ospedale per una meningite fulminante morta a Perugia bimba di 5 mesi

Una bimba di 5 mesi è morta per una meningite fulminante a Perugia. La piccola era stata ricoverata in ospedale per la febbre alta registrata dai genitori durante la notte.🔗 Leggi su Fanpage.it

Morta una bimba di 5 mesi, caso di meningite fulminanteUna bambina di soli cinque mesi è deceduta a Perugia a causa di una meningite improvvisa provocata dal batterio Neisseria meningitidis.

Bimba di due anni e mezzo ricoverata per una rara meningite, scatta la profilassiUna bambina di due anni e mezzo si trova in ospedale in condizioni serie.

