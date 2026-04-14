Monaldi intervento salvavita con tecnica avanzata mai usata nel Centro-Sud

In un ospedale del Centro-Sud Italia è stato realizzato per la prima volta un intervento cardiochirurgico che ha permesso di salvare un uomo di 58 anni affetto da un aneurisma grave e da un difetto della valvola aortica. L’operazione, condotta con tecniche avanzate, rappresenta un passo importante per le procedure eseguite in questa regione. La procedura è stata effettuata con successo e senza complicazioni.

All'ospedale Monaldi di Napoli è stato eseguito per la prima volta in una struttura del Centro-Sud Italia un intervento cardiochirurgico che ha salvato un uomo di 58 anni colpito da un grave aneurisma e da un difetto della valvola aortica.L'operazione è stata eseguita nelle scorse settimane.🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Intervento storico al Monaldi: primo carcinoma curato al Sud con tecnica innovativa. Intervento in Puglia: creata una seconda pelle sintetica con tecnologia avanzataAll’ospedale “Santissima Annunziata” di Taranto è stato eseguito per la prima volta in ambito ospedaliero in Italia, un intervento innovativo basato...