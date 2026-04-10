Intervento storico al Monaldi | primo carcinoma curato al Sud con tecnica innovativa

Al Monaldi è stato eseguito il primo intervento al Sud per la cura di un carcinoma utilizzando una tecnica innovativa. L'operazione ha coinvolto un paziente affetto da questa patologia, adottando un metodo sperimentale che non era stato ancora applicato nella regione. La procedura è stata condotta da un team di specialisti e rappresenta un risultato significativo nel campo della chirurgia oncologica locale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Monaldi di Napoli segna un traguardo storico nel campo della chirurgia oncologica al Sud Italia, compiendo un passo avanti decisivo con l’esecuzione di un intervento di orofaringectomia robotica transorale con ricostruzione della faringe. Questa procedura è stata adottata per il trattamento di un carcinoma orofaringeo, rappresentando un’importante innovazione per il centro partenopeo. Guidata dal professor Giuseppe Tortoriello, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale, l’equipe medica ha portato a termine un intervento straordinario. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Intervento storico al Monaldi: primo carcinoma curato al Sud con tecnica innovativa. Tumore al seno, ad Arezzo una tecnica ricostruttiva innovativaNove medici dall’Emilia Romagna e dalla Toscana stamani nella sala operatoria del San Donato per apprendere la tecnica impiegata dalla Breast Unit... Emorragia post parto, giovane salvata con tecnica innovativaPISA – Un caso di emorragia post parto si è concluso con esito positivo grazie a un intervento innovativo eseguito all’Azienda... Temi più discussi: Al Monaldi di Napoli paziente con cardiopatia dilatativa terminale salvato da un trapianto di cuore: ad eseguire l'intervento l'équipe di Claudio Marra; Napoli, ?nuovo trapianto di cuore al Monaldi: salvato un paziente con cardiopatia dilatativa terminale; Napoli, trapianto di cuore riuscito al Monaldi: Resta un’eccellenza; Trapianto Napoli: intervento salvavita al Monaldi, dg ‘resta eccellenza’. Domenico Caliendo, le indagini: davanti ai pm la verità della manager del MonaldiHa risposto per circa un’ora alle domande degli inquirenti. Lo ha fatto come testimone eccellente, come persona informata dei fatti, nella storia culminata nella morte del piccolo ... ilmattino.it Centro trapianti Monaldi, i pazienti scrivono alla Regione: Criticità sistemiche, non c'è solo il caso di DomenicoUna lettera di pazienti e familiari riapre il caso del centro trapianti del Monaldi. Nel documento inviato alla Regione si parla di criticità organizzative diffuse e di un modello che metterebbe a ris ... napolitoday.it Ricostruire o lasciare una rovina Il caso Santa Maria Paganica riaccende il confronto. L’intervento dello storico dell’arte Gianluigi Simone - facebook.com facebook