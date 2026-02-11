Intervento in Puglia | creata una seconda pelle sintetica con tecnologia avanzata

All'ospedale Santissima Annunziata di Taranto è stato eseguito per la prima volta in Italia un intervento che introduce una nuova pelle sintetica con tecnologia avanzata. I medici hanno applicato questa soluzione innovativa durante un'operazione, aprendo nuove possibilità nel campo della medicina rigenerativa. La procedura è stata portata a termine con successo, offrendo speranze per trattamenti più efficaci in futuro.

All'ospedale "Santissima Annunziata" di Taranto è stato eseguito per la prima volta in ambito ospedaliero in Italia, un intervento innovativo basato sulla creazione di una vera e propria «seconda pelle» direttamente sulla ferita. La procedura è stata realizzata nell'ambulatorio dedicato alla gestione avanzata delle lesioni cutanee complesse grazie all'utilizzo del dispositivo medico «SpinCare». La tecnologia, inizialmente sviluppata per il trattamento delle ustioni, consente di generare una cute sintetica direttamente sulla lesione attraverso la nebulizzazione di una sottilissima rete di fibre polimeriche che si depositano in modo uniforme formando una pellicola biologica trasparente, flessibile e aderente, capace di creare una barriera protettiva temporanea.

