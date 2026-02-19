Emergenza in una scuola a Milano | 12 bambini stanno male a mensa forse per uno spray urticante

A Milano, dodici bambini si sono sentiti male durante la mensa di una scuola francese, il Lycée Stendhal, in via Laveno. La causa potrebbe essere uno spray urticante spruzzato nell’aria. I piccoli hanno accusato problemi respiratori e sono stati soccorsi immediatamente dal personale scolastico e dai sanitari. Alcuni bambini sono stati portati in ospedale per controlli più approfonditi. La polizia ha avviato le indagini per capire cosa abbia scatenato questa reazione collettiva. La scuola è stata temporaneamente chiusa per accertamenti.

Momenti di grande paura all'interno di una scuola francese a Milano, Lycée Stendhal, nella tarda mattinata di giovedì, in via Laveno, in zona piazzale Segesta. A causa di una sostanza presente nell'aria, hanno spiegato i vigili del fuoco, 12 bambini e una cuoca sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari. Si trovavano tutti all'interno della mensa scolastica per il pranzo, quando hanno accusato il malore. Non è ancora chiaro che tipo di sostanza sia, si sospetta l'uso di uno spray urticante. Di certo, nessuno dei bambini coinvolti è rimasto intossicato in modo grave e fino alle prime fasi dei soccorsi nessuno è stato ospedalizzato.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Emergenza in una scuola a Milano: 12 bambini stanno male a mensa, arrivano ambulanze e pompieriUn'emergenza si è verificata questa mattina alla scuola francese Lycée Stendhal di Milano, quando 12 bambini si sono sentiti male durante il pranzo.

Allarme nella sala mensa della scuola francese: 12 bambini della primaria si sentono male, qualcuno ha spruzzato dello spray al peperoncinoNella scuola francese di Milano, 12 bambini delle elementari si sono sentiti male dopo che qualcuno ha spruzzato spray al peperoncino nella sala mensa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.