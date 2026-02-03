Asili nido il report M5S | A Brancaccio molte meno probabilità di trovare posto rispetto a via Libertà

Un nuovo report del Movimento 5 Stelle mette in luce le disparità nell’accesso agli asili nido tra i quartieri di Palermo. Secondo i dati, un bambino nato a Brancaccio o Falsomiele ha 15 volte meno possibilità di trovare un posto rispetto a uno nato in via Libertà. La differenza è enorme e solleva ancora una volta il problema delle disuguaglianze nell’offerta dei servizi pubblici.

“Un bambino nato a Brancaccio o a Falsomiele ha 15 volte meno probabilità di trovare un posto al nido rispetto a un bambino nato in via Libertà”. Lo segnalano i consiglieri comunali Antonino Randazzo e Giuseppe Miceli, nonché i consiglieri, rispettivamente della seconda e della terza circoscrizione, Emanuela Lo Nardo e Saverio Bruschetta in un documento di 9 pagine inviato al sindaco Roberto Lagalla e all'assessore all'Istruzione Aristide Tamajo, dal titolo “Osservazioni tecniche e richiesta di chiarimenti sull’offerta educativa 0-3 anni – anno educativo 20262027”. Il report arriva all'indomani della nota con la quale il Comune ha dato avvio alle iscrizioni negli asili nido pubblici e privati convenzionati.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Le rette degli asili nido variano significativamente in base al reddito e alle politiche adottate.

