Come | ciliegi abbattuti peri al posto? Il buco normativo

Nei Giardini a lago di Como, alcuni ciliegi sono stati abbattuti mentre al loro posto sono stati piantati peri. La questione riguarda un vuoto normativo che permette tali interventi, creando un dibattito tra chi gestisce lo spazio verde e le normative vigenti. La situazione evidenzia come le decisioni sulle piante possano generare tensioni senza che ci siano procedure chiare o regole precise da seguire.

Il cuore verde di Como, nei Giardini a lago, è teatro di un conflitto silenzioso ma assillante tra natura e burocrazia. A meno di dodici mesi dalle prossime elezioni comunali, la questione dei ciliegi abbattuti e della sostituzione con peri ha innescato una polemica che rivela le crepe nel tessuto amministrativo della città. L’assessore Maurizio Ciabattoni ha fornito chiarimenti formali: il taglio delle piante Prunus pissardi Nigra era stato legittimato da un’autorizzazione del 29 novembre 2021 firmata dall’allora Soprintendente architetto Giuseppe Stolfi e poi ratificata dalla delibera di giunta n. 420 del 23 dicembre 2021 dell’amministrazione Landriscina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Como e i ciliegi abbattuti al Tempio, Rapinese attacca Gaddi e Veronelli: Scelta del centrodestra. Perché non avete protestato?Sul caso ciliegi-bis scoppiato negli ultimi giorni, parliamo delle piante abbattute giù da qualche tempo nell’ambito del cantiere per il rifacimento dei giardini a lago, ora interviene il sindaco Ales ... comozero.it

Como, ciliegi-bis e riparte la battaglia: Ritrovo al Tempio Voltiano il 7 marzo. Noi ai peri, ritiro immediato della varianteNuova mobilitazione per i Ciliegi e contro il sindaco di Como Alessandro Rapinese. Tutto nasce da quanto rivelato stamani dal quotidiano La Provincia di Como: i ciliegi abbattuti nell’ambito del canti ... comozero.it

