Il gigante Silvestro Lega torna a casa | la Fondazione si assicura un altro capolavoro dell' artista di Modigliana

La Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì accoglie un nuovo importante acquisto: un’opera di Silvestro Lega, artista di Modigliana. Questo capolavoro arricchisce il patrimonio culturale della fondazione, contribuendo alla valorizzazione del territorio. L’ingresso dell’opera testimonia l’impegno della Fondazione nel conservare e promuovere l’arte italiana, offrendo al pubblico un patrimonio di valore e storia.

L'opera, del periodo di Piagentina, arricchisce il patrimonio cittadino e dialoga con "La Madre", ultimo acquisto della Fondazione risalente a vent'anni fa Un "gigante" della pittura torna a casa. O meglio, entra nella "casa" della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, arricchendo un patrimonio che appartiene a tutto il territorio. Si tratta di una nuova, preziosa acquisizione: “Curiosità” di Silvestro Lega, artista macchiaiolo nato a Modigliana e figura cardine dell’Ottocento italiano. Un colpo di mercato che rompe un digiuno durato due decenni e che proietta Forlì sui palcoscenici nazionali: il quadro, infatti, partirà subito alla volta di Milano per essere esposto a Palazzo Reale.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Il 28 dicembre, al Teatro dei Sozofili di Modigliana, si terrà un concerto dedicato a Silvestro Lega, promosso dal Comune di Modigliana, dalla Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini e dall’Accademia degli Incamminati.

