Modena troppo distratto e abulico | il Padova ne approfitta ed espugna il Braglia

Nel match di ieri pomeriggio, il Padova ha vinto in trasferta contro il Modena al termine di una partita in cui i padroni di casa sono apparsi poco concentrati e poco incisivi. La squadra ospite ha approfittato delle difficoltà del Modena, conquistando così tre punti fondamentali. La partita si è conclusa con il risultato di 2-0, con i gol realizzati nel secondo tempo.

Modena, 28 febbraio 2026 – Sarà pur vero che lo smoking a volte non sia l'abito adatto per un campionato con la serie B, ma se non lo si prova nemmeno e si predilige solo ed esclusivamente la vecchia tuta da lavoro, passi in avanti se ne faranno sempre pochi. Ci sarebbe anche da chiedersi, inoltre, cosa sia accaduto in una settimana che, dopo la vittoria arcigna di Castellammare, ha lasciato in eredità una prestazione talmente brutta da sembrare utopica. Partiamo dalle scelte di Sottil. Premessa: si salvano poche cose, forse nessuna. Ma è doveroso analizzare la genesi di questa sconfitta. Senza lo squalificato Tonoli, Nador torna al centro della difesa e Dellavalle sulla destra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

