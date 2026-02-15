Montespertoli beffato Il pari arriva allo scadere

Il pareggio tra Viareggio e Montespertoli si è deciso all’ultimo secondo, quando Videtta ha segnato al 93’. La squadra di Montespertoli ha spinto fino alla fine, ma ha dovuto accontentarsi di un punto dopo aver perso la testa della partita. Il gol arrivato nel recupero ha sorpreso tutti i tifosi presenti allo stadio, trasformando una vittoria in un risultato pari. I giocatori di Montespertoli si sono impegnati per tutta la partita, anche se alla fine il risultato non è stato quello sperato.

VIAREGGIO 2 MONTESPERTOLI 2 VIAREGGIO: Nucci, Romanelli, Danovaro, Sforzi (71' Kthella), Videtta (93' Belluomini), Bertacca, Kapieu, Ivani (79' Apolloni), Pegollo, Galligani, Purro. All.: Fiale. MONTESPERTOLI: Romano, Vallesi, Corradi, Bettoni (77' Zefi), Trapassi, Calonaci, Salvadori, Corsi, Granucci (71' Lotti), Maltomini, Biliotti (77' Gasparri). All.: Sarti. Arbitro: Cattaneo di Novara. Rete: 13' Granucci; 45' Pegollo; 51' Bettoni; 94' Apolloni. VIAREGGIO – Un Montespertoli compatto e cinico vede sfumare in pieno recupero il colpaccio a Viareggio. Nell'anticipo del girone A di Eccellenza, infatti, i gialloverdi valdelsani impattano 2-2 sul campo della più quotata avversaria.