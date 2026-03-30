Nelle giornate recenti, un negozio è stato temporaneamente chiuso dopo un intervento della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina. Durante un controllo, sono stati riscontrati rifiuti e frutta sparsi sui gradini d’ingresso e presenza di sporcizia nell’area. Le verifiche miravano a controllare il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la tutela dei consumatori.

Il controllo ha portato anche al sequestro di confezioni di formaggio e taniche d'olio, mentre una persona sarebbe stata trovata a lavorare non in regola: per il titolare scatta una maxi multa Alcune gravi violazioni portano alla sospensione temporanea di un'attività. Il personale del Comando della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina, nei giorni scorsi, ha condotto un’operazione volta alla tutela del consumatore e alla verifica del rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle attività di vendita di prodotti alimentari. L'intervento, svolto assieme al personale del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Ausl Romagna, si è concentrato, sulla scorta di una segnalazione, su un esercizio etnico con vendita di prodotti anche alimentari. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Frutta sui gradini dell’ingresso e sporcizia diffusa: sospesa l'attività di un negozio

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