Casa delle Culture di Bari | il programma nel mese di aprile

La “Casa delle Culture” di Bari, gestita dall’assessorato al Welfare, offre anche ad aprile un programma di eventi dedicati all’accoglienza e all’inclusione sociale delle persone immigrate nella città. Il calendario include diverse iniziative rivolte alla comunità, con attività volte a favorire l’integrazione e la socializzazione. La struttura si impegna a promuovere momenti di confronto e collaborazione tra cittadini e persone provenienti da altri paesi.

Di seguito il programma degli eventi in calendario negli spazi del centro polifunzionale comunale in via Barisano da Trani 15: · sabato 11 aprile ore 16 – 19 animazione per bambini, evento a cura dello Sportello Ucraini in collaborazione con associazione “Solidarietà per la pace”; · mercoledì 22 aprile ore 10-11.30 evento informativo a cura di un operatore del Servizio Stazione di Posta presso la Casa delle Culture, dedicato all’orientamento sui servizi essenziali. Durante l’incontro verranno illustrate le procedure per la richiesta del codice fiscale e per l’iscrizione al servizio sanitario, con indicazioni pratiche e supporto alla... 🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Turismo a Bari, balzo delle presenze per Pasqua: "Trend positivo per tutto il mese di aprile" Dalla “Casa delle Culture” alla “Città delle Culture” Alternativa Comune chiama a raccolta la città e le sue comunità internazionaliArezzo, 23 marzo 2026 – Quale città vogliamo per i nostri figli? Dalla “Casa delle Culture” alla “Città delle Culture” Alternativa Comune chiama a... Një Kafe al Bar Albanese al Bar | Pop Rap Balkan Balkan Fire |Music Video #viral Music Temi più discussi: CASA DELLE CULTURE IL PROGRAMMA DI INIZIATIVE DEL MESE DI APRILE; Pier Paolo Pasolini. Le verità scomode: presentazione del libro di Gabriele Marcattili in Biblioteca a Velletri; Spoleto Cultura: presentate le attività turistiche e culturali della rete museale; ’La signora Meraviglia’. AREZZO: Ex Casa delle Culture, Logge del Grano e altri spazi: il Vice Sindaco Tanti: Nessun caso.Sì, questa amministrazione ha accordi di collaborazione con l’Università per gli spazi alla ex Casa delle Culture, per gli spazi di Via Pellicceria e per gli spazi alle Logge del Grano. Pluralità di ... lanazione.it Giunti Odeon, il primo compleanno: La casa delle culture è qui. I giovani ci scelgono e ci premianoIl 4 novembre l’evento per celebrare la riapertura di Palazzo dello Strozzino e dello storico cinema. Il vice presidente Bruno Mari: Non solo la libreria più bella del mondo, ma quella più innovativa ... lanazione.it Così in casa Inter https://mdst.it/486U811 #SportMediaset - facebook.com facebook Quando il tesoro lo scopri in casa x.com