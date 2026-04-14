Modello Jackson psicologia americana e Così Chivu lo zen ribalta l' Inter negli intervalli

Nell'intervallo della partita, la squadra ha mostrato un cambiamento evidente nel comportamento e nell'atteggiamento rispetto ai primi 45 minuti. Secondo quanto riportato, questa trasformazione è attribuibile a un intervento psicologico che ha influenzato i giocatori. Dopo la pausa, l'Inter si è presentata in campo con un atteggiamento diverso, riuscendo a ribaltare il risultato e a recuperare lo svantaggio.

Il risultato finale sta tutto nel linguaggio del corpo: la corsa sotto il settore, le braccia al cielo, i pugni chiusi. Vittoria. Tutt'altro che scontata, per come si era messa a Como. Esattamente come non era banale agguantare i tre punti pure contro Roma, Juve, Pisa, Verona, Fiorentina, sempre per come erano andate ad incanalarsi le partite citate. Dev'esserci qualcosa, nell'aria dello spogliatoio dell'Inter, che dopo l'intervallo riesce a cambiare radicalmente il pensiero di Thuram e soci. E la risposta è una. Anzi, uno: Cristian Chivu, uomo molto attento ed interessato all'aspetto psicologico non solo da allenatore ma già da tempi in cui la professione era quella di calciatore.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Modello Jackson, psicologia americana e... Così Chivu "lo zen" ribalta l'Inter negli intervalli Tiranese: il nuovo modello tra psicologia e sport per i giovaniL’Unione sportiva tiranese sta tracciando un nuovo percorso formativo per le proprie giovanili, puntando sulla crescita psicofisica dei ragazzi... Chivu dopo Sassuolo Inter: «Non dobbiamo dimenticarci da dove arriviamo, questa Inter è più matura! Percentuali scudetto? Vi rispondo così»Barella tra i partenti, l’Inter lo considera cedibile? Arriva la notizia sul futuro del centrocampista Mercato Inter, Moretto avverte sul futuro del...