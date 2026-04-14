Modello 730 errori nella dichiarazione 2024? C’è tempo fino al 2030 ma attenzione alle finestre per la compensazione Le info utili
Con l’avvicinarsi della campagna fiscale dedicata ai redditi del 2025, si concentrano l’attenzione e le operazioni di preparazione dei modelli 730 e Redditi. Per chi ha commesso errori nella dichiarazione 2024, c’è una finestra temporale che si estende fino al 2030 per correggere eventuali incongruenze. Tuttavia, bisogna fare attenzione alle scadenze per la compensazione dei crediti e alle procedure da seguire per eventuali rettifiche.
Con l’approssimarsi della prossima campagna fiscale, dedicata ai redditi percepiti nell’anno 2025, l’attenzione degli operatori e dei contribuenti è naturalmente rivolta alla predisposizione dei nuovi modelli 730 e Redditi. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Modello 730/2026: tutte le novità su bonus e detrazioni nella dichiarazione dei redditiCon l’introduzione del modello 730/2026 e il recente provvedimento attuativo datato 27 febbraio, prende il via la nuova stagione delle dichiarazioni...
Precompilata 2026, le novità sul modello 730 disponibile ad aprile: come cambia la dichiarazione dei redditiIl modello 730 per la dichiarazione dei redditi 2026 sarà a disposizione dal 30 aprile.