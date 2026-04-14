Modello 730 errori nella dichiarazione 2024? C’è tempo fino al 2030 ma attenzione alle finestre per la compensazione Le info utili

Con l’avvicinarsi della campagna fiscale dedicata ai redditi del 2025, si concentrano l’attenzione e le operazioni di preparazione dei modelli 730 e Redditi. Per chi ha commesso errori nella dichiarazione 2024, c’è una finestra temporale che si estende fino al 2030 per correggere eventuali incongruenze. Tuttavia, bisogna fare attenzione alle scadenze per la compensazione dei crediti e alle procedure da seguire per eventuali rettifiche.