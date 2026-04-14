Nel settore moda italiano, solo un’azienda figura tra le migliori 75 nei Best Workplaces 2026. Il settore si colloca in fondo alla classifica per qualità degli ambienti di lavoro, evidenziando una situazione poco favorevole rispetto ad altri comparti. La presenza di un’unica realtà tra le prime posizioni sottolinea le difficoltà che caratterizzano il settore in termini di condizioni lavorative.

Il settore moda è fanalino di coda per qualità degli ambienti di lavoro: solo un’azienda tra i Best Workplaces 2026. Il settore moda, simbolo del Made in Italy e protagonista della Giornata nazionale del 15 aprile, mostra un sorprendente punto debole: la qualità degli ambienti di lavoro. Nonostante un giro d’affari che supera i 90 miliardi di euro e quasi 500 mila addetti, la moda italiana risulta fanalino di coda nella cultura organizzativa. A confermarlo è la classifica Best Workplaces Italia 2026, che vede una sola realtà del fashion – Kiabi – tra le 75 aziende italiane considerate eccellenti per benessere e fiducia interna. Secondo Alessandro Zollo, CEO di Great Place to Work Italia, nelle aziende del settore “prevale ancora una percezione frammentata e impersonale dell’esperienza lavorativa”.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Moda italiana, solo un’azienda tra le migliori 75 nei Best Workplaces 2026

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La fiducia dei collaboratori si conferma il fattore chiave dei migliori ambienti di lavoro in Italia. Secondo il ranking Best Workplaces Italia 2026 elaborato da Great Place to Work Italia, le 75 aziende in classifica registrano un Trust Index medio dell’85%, in crescit - facebook.com facebook

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