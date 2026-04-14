Mobilità e infrastrutture Varato l’Osservatorio | coordinerà tutte le opere

È stato istituito un nuovo Osservatorio dedicato alla mobilità e alle infrastrutture. Al momento, sono in corso investimenti pari a circa 200 milioni di euro, mentre un elenco di opere potenzialmente strategiche supera il miliardo di euro. L’Osservatorio avrà il compito di coordinare le diverse opere e di decidere le priorità, individuando anche eventuali risorse da recuperare.

Circa 200 milioni di opere di investimento in corso e un elenco di opere potenzialmente strategiche per più di un miliardo, su cui decidere cosa fare e dove recuperare i fondi. Sono questi i primi dossier sul tavolo dell’ Osservatorio provinciale per le Infrastrutture e la Mobilità, il nuovo strumento di confronto permanente tra Provincia di Brescia, enti locali, rappresentanze economiche, organizzazioni sindacali e mondo accademico, nato con la firma del protocollo di ieri mattina. "L’Osservatorio – spiega il consigliere provinciale con delega alle infrastrutture, Paolo Fontana – nasce come luogo stabile di analisi, monitoraggio e coordinamento del territorio per le infrastrutture".🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mobilità e infrastrutture. Varato l’Osservatorio: coordinerà tutte le opere Milano-Cortina, mobilità sostenibile alle Olimpiadi: gli investimenti di Fs per le infrastrutture chiave(Adnkronos) – Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono un grande evento per gli sport invernali ma anche una grande occasione di sviluppo per il... Leggi anche: Infrastrutture, finanziate le opere propedeutiche alla costruzione del porto turistico di Santo Stefano di Camastra Si parla di: Napoli si prepara al 174°Anniversario della Polizia di Stato: varato il piano traffico per Piazza del Plebiscito; Lo Stretto di Hormuz: il rapporto tra lavoro e mobilità.