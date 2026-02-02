Milano-Cortina mobilità sostenibile alle Olimpiadi | gli investimenti di Fs per le infrastrutture chiave

Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 portano anche grandi investimenti nelle infrastrutture di trasporto. Ferrovie dello Stato ha annunciato nuovi progetti per migliorare la mobilità sostenibile, con investimenti mirati a rendere più facile e veloce l’accesso alle località olimpiche. L’obiettivo è creare un sistema di trasporti più efficiente e rispettoso dell’ambiente, in vista dell’evento che metterà sotto i riflettori il territorio lombardo e veneto.

(Adnkronos) – Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono un grande evento per gli sport invernali ma anche una grande occasione di sviluppo per il territorio. In questa chiave vanno letti gli investimenti realizzati dal Gruppo Fs per la mobilità sostenibile, che hanno un duplice obiettivo: rendere più facili e funzionali possibile gli spostamenti nel periodo.

FS, IL PIANO INTEGRATO
Un piano integrato di interventi su ferro, strada e servizi di trasporto accompagna il percorso verso i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, con l'obiettivo di garantire una mobilità sostenibile.

