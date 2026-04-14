Ogni giorno, circa 30 milioni di persone si spostano all’interno del paese, tra lavoro, studio e altre esigenze quotidiane. L’auto continua ad essere il mezzo preferito, mentre il trasporto pubblico rappresenta solo il 17% degli spostamenti complessivi. Questi dati fotografano una mobilità ancora dominata dall’uso individuale del veicolo, con un’utenza del trasporto pubblico che rimane relativamente contenuta.

Lo sa bene chi si sposta ogni giorno per motivi di lavoro o di studio: l'Italia si muove in massa, tutti i giorni. In numeri si tratta di oltre 30 milioni di persone, più della metà della popolazione. Un flusso continuo che pesa per oltre il 58% degli spostamenti complessivi. Poco è cambiato rispetto al passato: nel 2011 erano 28,8 milioni del 2011 ma il modello resta inchiodato su abitudini consolidate, con il mezzo privato che continua a dominare la scena. La radiografia è del primo rapporto dell'Osservatorio Mobisco, promosso da Most (Centro nazionale per la mobilità sostenibile) e presentato il 14 aprile a Milano. Travolti da una rete che fatica a reggere, i cittadini scelgono l'auto.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Mobilità, 30 milioni in viaggio ogni giorno. L’auto resta regina, trasporto pubblico fermo al 17%

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