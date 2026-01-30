Messina punta sulla mobilità | 79 milioni 200 mezzi e 115 elettrici per il trasporto pubblico

Messina investe 79 milioni di euro per rinnovare il suo trasporto pubblico. La città punta su 200 mezzi, di cui 115 elettrici, per migliorare la mobilità sostenibile. Durante il 6° Seminario nazionale su Autobus e Filobus, organizzato dal Ministero delle Infrastrutture, la Città metropolitana ha mostrato un modello che sta facendo scuola in tutta Italia. Giuseppe Campagna, direttore generale, ha spiegato come questa strategia possa cambiare davvero il modo di muoversi in città.

Investimenti europei e nazionali rinnovano flotte, infrastrutture e servizi nella Città metropolitana. Cresce la fiducia degli utenti, aumentano gli abbonamenti e migliora la sostenibilità degli spostamenti quotidiani Messina accelera sulla mobilità sostenibile. Al 6° Seminario nazionale su Autobus e Filobus, ospitato dal Ministero delle Infrastrutture, la Città metropolitana ha presentato un modello che fa scuola in Italia, illustrato dal direttore generale Giuseppe Campagna. Con 108 comuni e 3.266 chilometri quadrati, l’ente ha posto il trasporto pubblico al centro della strategia territoriale, con numeri che parlano chiaro: gli autobus a Messina sono passati da 49 a 200 nel 2025, con 115 mezzi elettrici e un’età media della flotta scesa a 5,8 anni.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Giuseppe Campagna, direttore generale della Città metropolitana di Messina, ha annunciato un grande incremento nel trasporto pubblico locale.

