Sport Made in Italy | Export record a 4,7 miliardi USA leader ma l’Asia avanza Sfide globali all’orizzonte

Da ameve.eu 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’industria sportiva italiana ha raggiunto un traguardo storico nel 2024, esportando prodotti per oltre 4,7 miliardi di euro. La causa di questa crescita è l’aumento delle vendite di attrezzature e abbigliamento sportivo sui mercati internazionali, in particolare negli Stati Uniti, che rimangono il principale cliente. Nel frattempo, l’Asia accelera e si avvicina, portando nuove sfide per le aziende italiane.

L’Industria Sportiva Italiana Volare: Export a 4,7 Miliardi, Crescita e Nuove Sfide. L’industria sportiva italiana ha concluso il 2024 con un risultato storico: l’export di beni ha superato i 4,7 miliardi di euro. Un dato che conferma la forza del “made in Italy” nel settore e la sua capacità di competere sui mercati internazionali, ma che porta con sé nuove sfide legate a dazi e tensioni commerciali globali. Un Pilastro dell’Economia Nazionale. Il valore aggiunto complessivo del settore sportivo italiano supera i 32 miliardi di euro, rappresentando l’1,5% del Prodotto Interno Lordo nazionale. Questa ricchezza non si genera solamente sul campo da gioco, ma in un’ampia filiera che coinvolge industria, commercio e servizi, creando un circolo virtuoso di crescita economica e occupazionale.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Leggi anche: Meloni, la missione tra i leader del Golfo: il made in Italy cerca sbocchi alternativi agli Usa per l'export

Leggi anche: Italia-Usa, Marcenaro Lyon: “Boom dell’export cantieristico: made in Italy e Italian made antidoto ai dazi”

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Made in Italy e sport industry: Olimpiadi teatro delle eccellenze italiane; Sport invernali, l'Italia è già sul podio per l'export di articoli; IL SOLE 24 ORE * SPORT: MADE IN ITALY E SPORT INDUSTRY: OLIMPIADI TEATRO DELLE ECCELLENZE ITALIANE; La curiosa storia delle divise olimpiche di Haiti (che sono Made in Italy).

Rapporto Sport, oltre 4,7 miliardi di beni esportati: chi compra dall’Italia e quali prodotti sceglieNel 2024 l’Italia ha esportato beni sportivi per 4,7 miliardi di euro. Secondo il Rapporto Sport 2025, il valore aggiunto complessivo del settore supera i 32 miliardi di euro e rappresenta l’1,5% ... quifinanza.it

sport made in italyMade in Italy e sport industry: Olimpiadi teatro delle eccellenze italianeA Cortina l’«Italian Sport Industry & Business Connections» organizzato da Agenzia ITA-ICE, con il ministero degli Affari Esteri, Assosport e Fondazione Cortina ... ilsole24ore.com