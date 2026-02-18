Sport Made in Italy | Export record a 4,7 miliardi USA leader ma l’Asia avanza Sfide globali all’orizzonte

L’industria sportiva italiana ha raggiunto un traguardo storico nel 2024, esportando prodotti per oltre 4,7 miliardi di euro. La causa di questa crescita è l’aumento delle vendite di attrezzature e abbigliamento sportivo sui mercati internazionali, in particolare negli Stati Uniti, che rimangono il principale cliente. Nel frattempo, l’Asia accelera e si avvicina, portando nuove sfide per le aziende italiane.

L’Industria Sportiva Italiana Volare: Export a 4,7 Miliardi, Crescita e Nuove Sfide. L’industria sportiva italiana ha concluso il 2024 con un risultato storico: l’export di beni ha superato i 4,7 miliardi di euro. Un dato che conferma la forza del “made in Italy” nel settore e la sua capacità di competere sui mercati internazionali, ma che porta con sé nuove sfide legate a dazi e tensioni commerciali globali. Un Pilastro dell’Economia Nazionale. Il valore aggiunto complessivo del settore sportivo italiano supera i 32 miliardi di euro, rappresentando l’1,5% del Prodotto Interno Lordo nazionale. Questa ricchezza non si genera solamente sul campo da gioco, ma in un’ampia filiera che coinvolge industria, commercio e servizi, creando un circolo virtuoso di crescita economica e occupazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

