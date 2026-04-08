Una nuova borsa di marca è stata presentata, realizzata in pelle matelassé con un logo dorato. La borsa si chiama Miu Miu Hobo Wander Mini e presenta dettagli di design in oro. Nella descrizione si menziona anche la presenza di link di affiliazione che permettono di ricevere una commissione sugli acquisti, senza costi aggiuntivi per i clienti.

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© Ameve.eu - Miu Miu Hobo Wander Mini: Pelle Matelassé e Logo Oro

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