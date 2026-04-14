Mio figlio colora fuori dai bordi devo farlo visitare da un neuropsichiatra?
Una domanda posta online riguarda il comportamento di un bambino che colora fuori dai margini. La discussione è partita da un intervento di una logopedista, che ha sollevato il tema e ha suscitato una serie di commenti e riflessioni tra genitori e professionisti. La conversazione si concentra sulle eventuali cause di questo comportamento e sulla necessità di consultare uno specialista, senza tuttavia fornire diagnosi o indicazioni specifiche.
Il tema emerge da un post pubblicato dalla logopedista Ludovica Isotta Turchetti, che parte da una domanda ricorrente tra i genitori: il fatto che un bambino scarabocchi, colori fuori dai bordi o non rispetti ancora il foglio può essere, da solo, un segnale da inviare subito a valutazione specialistica? L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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