Luiza professione OnlyFans | Devo pagare una tassa etica sul mio lavoro | ho scelto di non farlo

Da fanpage.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luiza, una creatrice di contenuti su OnlyFans, si dice pronta a pagare una tassa etica sul suo lavoro. La sua posizione è chiara: preferisce non versarla, anche se l’imposta riguarda anche chi opera nell’industria della pornografia. La questione divide, ma lei insiste sulla libertà di scelta.

La tassa etica è un'imposta che si applica a diverse categorie, tra queste c'è anche quella dei lavoratori nell'industria della pornografia. Negli ultimi mesi la Guardia di Finanza ha iniziato a fare controlli su questa tassa anche a chi lavora con OnlyFans.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Luiza OnlyFans

Tassa etica su porno e OnlyFans, chi la deve pagare davvero: il chiarimento

La “tassa etica” colpisce i creator di OnlyFans: chi deve pagare l’imposta extra del 25% sui contenuti pornografici

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Luiza OnlyFans

luiza professione onlyfans devoLuiza, professione OnlyFans: Devo Lapagare una tassa etica sul mio lavoro: ho scelto di non farloLa tassa etica è un'imposta che si applica a diverse categorie, tra queste c'è anche quella dei lavoratori nell'industria della pornografia ... fanpage.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.