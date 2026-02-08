Luiza professione OnlyFans | Devo pagare una tassa etica sul mio lavoro | ho scelto di non farlo
Luiza, una creatrice di contenuti su OnlyFans, si dice pronta a pagare una tassa etica sul suo lavoro. La sua posizione è chiara: preferisce non versarla, anche se l’imposta riguarda anche chi opera nell’industria della pornografia. La questione divide, ma lei insiste sulla libertà di scelta.
La tassa etica è un'imposta che si applica a diverse categorie, tra queste c'è anche quella dei lavoratori nell'industria della pornografia. Negli ultimi mesi la Guardia di Finanza ha iniziato a fare controlli su questa tassa anche a chi lavora con OnlyFans.🔗 Leggi su Fanpage.it
Tassa etica su porno e OnlyFans, chi la deve pagare davvero: il chiarimento
La "tassa etica" colpisce i creator di OnlyFans: chi deve pagare l'imposta extra del 25% sui contenuti pornografici
