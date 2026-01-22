Nella serata del 22 gennaio a Massa, un uomo ha fatto irruzione in una farmacia delle Villette, minacciando i presenti con una pistola e annunciando una rapina. L’episodio si è verificato intorno alle 18.30, con dipendenti spintonati e sotto minaccia. L’evento ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, mentre le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la vicenda e garantire la sicurezza.

Massa, 22 gennaio 2026 – E’ entrato in farmacia intorno alle 18.30 con la pistola già in mano: “Fermi tutti – ha esclamato puntando l’arma – questa è una rapina ”. All’interno c’erano solo due dipendenti, un uomo e una donna, che sono rimasti pietrificati. E’ successo domenica alla farmacia Gibellini Negri sul viale Roma, quella delle Villette. Il rapinatore era solo, aveva il passamontagna, un cappuccio sulla testa e anche i guanti. Impossibile riconoscerlo, ma probabilmente si tratta di un italiano. Nella farmacia si sono vissuti momenti di terrore. L’uomo, infatti, ha spintonato i dipendenti minacciandoli con la pistola. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Questa è una rapina”. Entra con la pistola in farmacia, terrore alle Villette: dipendenti spintonati e minacciati

